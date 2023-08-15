وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان هاتفيا علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية الشاملة

بحث وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية الشاملة، وسبل تعزيزها بما يدعم مسارات التنمية في البلدين.

وبحث الجانبان آفاق التعاون بين الإمارات وألمانيا الاتحادية في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم الاثنين.

واستعرضا التعاون الثنائي في قطاع البيئة والمناخ، وتطرقا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28"، ودور هذا الحدث العالمي البارز الذي يعقد العام الجاري في مدينة إكسبو دبي في تعزيز الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وبحث الوزيران مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد آل نهيان على عمق علاقات الصداقة مع ألمانيا، وحرص البلدين على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية الشاملة، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.