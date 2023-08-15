ابنة شويكار: مفيش حد من الوسط الفني بيزور أمي في قبرها

قالت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إنه لا يوجد أحد من الممثلين في الوسط الفني يزور والدتها في قبرها، موضحة أنها تعلمت منها الطيبة والجدعنة والصفات الحميدة.

وتابعت منة الله، في مداخلة هاتفية عبر برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، :"مفيش حد من الفنانين بيزور شويكار في قبرها غير أنا وقرايبها واتعلمت منها حاجات حلوة أوي يعني أيه الطيبة والجدعنة هي كانت بتحب كل الناس وقلبها نضيف".

وأشارت منة الله، إلى أنها لن تمانع في حال عرض مقتنيات والدتها في متحف إذا طلبت وزارة الثقافة منها وهي ترحب بذلك الأمر بشكل كبير، كما أنها تحتفظ بجميع مقتنياتها حتى وقتنا الحالي.

وأوضحت منة الله الجواهرجي، أنها تعيش على ذكرى والدتها الراحلة شويكار حتى وقتنا الحالي، مطالبة محبيها بالدعاء لها في كل وقت.