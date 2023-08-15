اليابان: تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية ومزيد من الفيضانات بسبب الإعصار لان

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حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الثلاثاء، من خطر حدوث انهيارات أرضية ومزيد من الفيضانات، بسبب الإعصار "لان" الذي ضرب شبه جزيرة كي في غرب اليابان اليوم الثلاثاء.

وفي كيوتو وأماكن أخرى، طالبت السلطات عشرات الآلاف من السكان بالإخلاء.

وقال مسئولون إن الكهرباء انقطعت عن عشرات الآلاف من الأسر بشكل مؤقت.

وقالت وسائل إعلام محلية أن نحو 20 شخصا، كثير منهم من كبار السن، أصيبوا في عدة مقاطعات.

وشهدت حركة السكك الحديدية والنقل الجوي اضطرابات كبيرة مع عودة العديد من اليابانيين إلى ديارهم في نهاية مهرجان "أوبون" البوذي الذي يستمر أسبوعا ويحيي ذكرى الأجداد المتوفين.

وضرب الإعصار بعض مناطق غرب اليابان بأمطار غزيرة ، حيث تم تسجيل هطول 304.0 مليمتر على مدى 6 ساعات في ناتشيكاتسورا ، بمقاطعة واكاياما ، و190.0 مليمتر في أيابي، بمقاطعة كيوتو.

وواصلت وكالة الأرصاد الجوية التحذير من هطول أمطار غزيرة في شرق ووسط وغرب اليابان وحثت السكان على البقاء في حالة تأهب تحسبا لفيضانات خطيرة محتملة وانهيارات أرضية ورياح قوية.