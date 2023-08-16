الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية

أعربت الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى "خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات".



ودعا خليفة شاهين وزير دولة بالإمارات إلى "الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة".



وجدد في بيان اليوم الثلاثاء: "موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والاستقرار والازدهار".



وتتواصل الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس منذ مساء ليلة أمس الاثنين، بين اللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتين لوزارة الداخلية.