مجلس الوزراء: الدولة لديها المقومات لتطوير وتعميق صناعة السيارات

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعة يتسم بأنه حيوي للاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن قطاع السيارات يعتبر رافدًا أساسيًّا في مجال الصناعة، مؤكدا أن الدولة لديها المقومات لتطوير وتعميق صناعة السيارات.

وذكر أن الاجتماعات التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونائبه للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، تهدف للتواصل مع المستثمرين في كل القطاعات وعلى رأسها صناعة السيارات.

ولفت إلى أن الجهود التي يتم بذلها، تهدف إلى جذب الاستثمارات الكبيرة أو تعميق الصناعة الحالية وتحديدًا في مجال السيارات الكهربائية، مؤكدا حرص رئيس الوزراء على مقابلة الشركات الواعدة في السوق، والتي تسعى لتعميق هذه الصناعة.

ولفت إلى الاستماع لمقترحات هذه الشركات للعمل على تذليل العقبات أمامها ودعم نشاطها في السوق.