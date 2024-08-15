وجه محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، انتقادات للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزملك، بعد الأداء الذي ظهر به الفريق أمام طلائع الجيش في المباراة التي خسرها الفارس الأبيض بنتيجة 3/1.

أضاف في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» أن فريق الزمالك ظهر بشكل متواضع خلال المباريات الماضية وخسر نقاط مؤثرة جعلته يخرج من المنافسة مبكرا بسبب الإدارة الفنية التي يترأسها البرتغالي جوميز.

أشار:" قطاع الناشئين في الزمالك لا يخرج لاعبين مميزين في الوقت الحالي، مؤكداً أن ناشئي الزمالك لا يملكون مقومات اللعب في النادي، مضيفاً أن جوميز يرغب في إحراج هذا الجيل أمام مجلس إدارة الزمالك.

وواصل:" تمسك جوميز بالدفع باللاعبين الناشئين، سيتسبب في إنهاء هذا الجيل مبكرا، بعدما ظهروا بشكل غير جيد خلال مباريات الدوري.

وطالب محمد صلاح، من إدارة نادي الزمالك بسرعة التعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكداً أن الزمالك يحتاج خمس صفقات من العيار الثقيل لعودة الفريق لمنصات التتويج من جديد.

وحول مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر، قال محمد صلاح« أن الزمالك سيشارك بالقوائم الرئيسية في ظل خسارة الفريق جميع البطولات هذا الموسم»، مضيفا أن في حالة خسارة الزمالك كأس مصر لابد من رحيل البرتغالي جوميز.