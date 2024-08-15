العراق يعتزم إطلاق أضخم مشروع لإنتاج الكهرباء في البلاد

أعلن محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، اليوم، أن بلاده تستعد لإطلاق أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، بمعدل 10 آلاف ميغاواط.

وقال السوداني، في كلمة له خلال تدشين الأعمال التنفيذية لمشاريع ثلاث محطات كهربائية في محافظة كربلاء وسط البلاد، إن هذا المشروع هو مشروع استراتيجي في الطاقة الكهربائية، سينفذ وفق نمط اقتصادي جديد ورؤية جديدة.

وأكد أن استقرار مصادر الطاقة عامل مشجع على الاستثمار والتنمية، ويدفع لتطوير مصادر الدخل من خلال تفعيل كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشددا في الوقت ذاته على أهمية دعم القطاع الخاص، الذي يمثل سنداً للحكومة في مواجهة أزمة الكهرباء، والمشاريع الثلاثة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي في كربلاء هي: الدورة المركبة لمحطة كربلاء الغازية بطاقة (132 ميغاواط)، ومحطة كربلاء للطاقة الشمسية بسعة (300 ميغاواط)، ومحطة ضفاف كربلاء الثانوية التحويلية 400 KV، بسعة (1500 ميغاواط).

ولم يقدم السوداني المزيد من التفاصيل بشأن مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية المزمع إطلاقه.

وينتج العراق نحو 26 ألف ميغاواط من الكهرباء في حين تبلغ احتياجات البلاد نحو 35 ألف ميغاواط، وبلغت التكاليف التشغيلية لشبكة الكهرباء العراقية في عام 2019 نحو 9.3 مليار دولار.