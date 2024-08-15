بريطانيا: نمر بلحظة حاسمة للاستقرار العالمي ومستقبل الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الخميس: "نمر بلحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار العالمي والأيام المقبلة قد تحدد مستقبل الشرق الأوسط".

وأضاف لامي، لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الوضع في غزة مدمر والهجوم على مدرسة التابعين يظهر أن الفلسطينيين ليس لديهم مكان آمن"، ذاكرا أن المحادثات الجارية فرصة لضمان وقف فوري لإطلاق النار يحمي المدنيين في غزة. ويأتي ذلك فيما نظم عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وقفة احتجاجية في تل أبيب، ووجهوا رسالة إلى فريق التفاوض الإسرائيلي المشارك في جولة المحادثات الحالية، قائلين: "لا تعودوا من الدوحة دون التوصل إلى اتفاق"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف مسئول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بداية المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة بـ"واعدة"، قائلا: "نتوقع أن تستمر المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حتى غد".

وتابع: "الجانبان اطلعا على مقترح الاتفاق بشأن غزة وقدما تغييرات عليه وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه وليس إطار العمل"، مشيرا إلى أن "انخراط حماس في محادثات اليوم بالدوحة شبيه بما جرى في المحادثات السابقة".