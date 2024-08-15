جهات أمنية تخير نتنياهو بين صفقة الرهائن أو حرب إقليمية

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم، إن جهات أمنية نقلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مفادها أن الاختيار هو بين صفقة "الرهائن" أو حرب إقليمية.

وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حزب الله مصمم على مهاجمة إسرائيل ولن ينتظر إيران.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت بالعاصمة القطرية الدوحة، الخميس، المحادثات الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط غياب حركة "حماس" التي شددت على أنها "لن تذهب" لجولات تفاوضية جديدة إلا لـ"تنفيذ ما تم الاتفاق عليه" سابقاً.

فيما قالت واشنطن إن المفاوضات لا تبحث إطار الاتفاق، وإنما آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل. وقال جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، إن بداية المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة كانت واعدة.