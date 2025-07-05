فلومينينسي ينهي مغامرة الهلال في ربع نهائي المونديال

وضع فلومينينسي البرازيلي حداً لمشوار الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي من البطولة.

وفاز فلومينينسي في المباراة التي أقيمت على ملعب كامبينج وورلد بولاية فلوريدا الأمريكية، ليواصل رحلته في البطولة ويتأهل لنصف النهائي، بانتظار الفائز من مواطنه بالميراس، وتشيلسي الإنجليزي.

خيّم الحذر من الفريقين على الشوط الأول، بينما لم تكن هناك العديد من الفرص المتاحة على المرميين.

ونجح الفريق البرازيلي في افتتاح النتيجة بهدف في الدقيقة 41 عن طريق مارتينللي الذي استفاد من خطأ دفاعي عن طريق كانسيلو ليتابع تمريرة بتسديدة مباشرة في الشباك.

واحتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء لصالح البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب الهلال، في الدقيقة 47، وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تبين عدم وجود مخالفة ليلغي قراره السابق.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الهلال في تسجيل هدف التعادل عن طريق هدافه ليوناردو الذي تابع رأسية كوليبالي من عرضية أمام المرمى، ليسدد في الشباك بالدقيقة 51.

لكن الهلال تأثر بالمجهود البدني الذي بذله في 120 دقيقة ضد مانشستر سيتي بالدور ثمن النهائي والفوز 4-3، ليستقبل الفريق هدفاً جديداً بالدقيقة 69 عن طريق هيركليس لاعب الوسط، الذي تابع تسديدة ارتطمت وتحولت أمامه في مواجهة ياسين بونو الذي كان قد أنقذ قبلها بدقائق إنفراد تام بالمرمى.

ورغم تبديلات الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، ونزول الوافد الجديد المغربي عبدالرزاق حمد الله، إلا أن الفريق البرازيلي تراجع للدفاع ليؤمن التقدم، ما صعّب مهمة الزعيم.