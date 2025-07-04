تصادم نقل ونصف نقل يودي بحياة سائق ويصيب آخر على طريق البلينا بسوهاج

لقي سائق مصرعه وأصيب مرافقه بجروح وكدمات متفرقة، إثر تصادم سيارة نقل وأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز البلينا في محافظة سوهاج، وتم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى أبو تشت المركزي في محافظة قنا.

وتلقى اللواء صبري صالح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز البلينا بالحادث، وتبين بالفحص أن التصادم وقع بين سيارة نقل بقيادة أحمد ع. ر. ع (31 عامًا) من مركز طما، وأخرى نصف نقل بقيادة سعيد ا. م. ب (26 عامًا) من محافظة القليوبية، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد الأخير واصطدامه بالسيارة الأولى من الخلف.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، وإصابة مرافقه محمد ف. ا. م (28 عامًا) بجروح متفرقة، وأكدت أقوال قائد السيارة الأولى والمصاب صحة تفاصيل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.