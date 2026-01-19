ترامب يدعو رئيس بولندا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

قال مارتشين شيداتش مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره البولندي كارول نافروتسكي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وصرح شيداتش في مؤتمر صحفي: "تلقى الرئيس نافروتسكي دعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في هذا المجلس"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن هذه الدعوة تعكس تقديرا للدور الذي تلعبه بولندا على الساحة الدولية.

وكان ترامب، قد وجه عددا من الدعوات إلى قادة دول العالم للانضمام إلى "مجلس السلام" الجديد الذي سيترأسه.

وجاء في مقدمة الميثاق الذي أُرسل إلى الدول المدعوة للمشاركة في المجلس، أن "مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها".

وسيكون ترامب أول رئيس لـ"مجلس السلام"، وهو الوحيد المخول دعوة قادة آخرين، وفقا لوكالة "فرانس برس".