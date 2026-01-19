ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان إلى 21 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 21 قتيلا، جراء الحريق الذي اندلع مساء السبت في مركز تجاري بمدينة كراتشي جنوبي باكستان، مع ورود أنباء عن فقدان أكثر من 70 شخصا.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية الاثنين، أن الحريق الذي اندلع في المركز التجاري بكراتشي تم إخماده بعد أكثر من 24 ساعة من العمل.

وارتفع عدد الضحايا إلى 21 بعد أن انتشلت فرق الإنقاذ جثثا أخرى من داخل المركز التجاري.

وأفاد حاكم إقليم السند كامران تيسوري بأن أكثر من 70 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين جراء الحريق، وأن جهود البحث مستمرة.

ووصف تيسوري الحريق بأنه كارثة وطنية، وأشار إلى وجود معلومات تفيد بوجود امرأة حامل محاصرة داخل المركز.

يذكر أن سبب الحريق في المركز التجاري ما زال مجهولا، وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين.