مصدر مقرب من ماكرون: فرنسا تعتزم رفض دعوة الانضمام إلى مجلس السلام برئاسة ترامب

تعتزم فرنسا، رفض دعوة الانضمام إلى مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة رويترز، عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.

وكان ترامب، قد وجه عددا من الدعوات إلى قادة دول العالم للانضمام إلى "مجلس السلام" الجديد الذي سيترأسه.

وجاء في مقدمة الميثاق الذي أُرسل إلى الدول المدعوة للمشاركة في المجلس، أن "مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها".

وسيكون ترامب أول رئيس لـ"مجلس السلام"، وهو الوحيد المخول دعوة قادة آخرين، وفقا لوكالة "فرانس برس".