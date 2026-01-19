 مصر تعزّي إسبانيا في ضحايا حادث القطار الذي أودى بـ39 شخصا على الأقل - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 6:31 م القاهرة
مصر تعزّي إسبانيا في ضحايا حادث القطار الذي أودى بـ39 شخصا على الأقل

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 6:10 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 6:10 م

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن صادق التعازي لحكومة وشعب مملكة إسبانيا في ضحايا حادث القطار الذي وقع جنوب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع إسبانيا في هذا الظرف الأليم، معربة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت إسبانيا، الاثنين، الحداد ثلاثة أيام إثر حادثة القطار التي أودت بـ39 شخصًا على الأقل مساء الأحد جنوب البلاد، فيما تعهد رئيس الوزراء بكشف الحقيقة بـ"شفافية مطلقة" بشأن أسباب الحادث، الذي قد تشهد حصيلة ضحاياه ارتفاعًا إضافيًا.

وشهدت حصيلة ضحايا الكارثة التي ضربت الأندلس مساء الأحد ارتفاعًا سريعًا خلال الليل، لتصل إلى 39 قتيلًا صباح الاثنين، وفق ما قاله ناطق باسم وزارة الداخلية.

