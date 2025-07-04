 تكساس.. مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقدان 20 طفلاً مع استمرار عمليات الإنقاذ من الفيضانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تكساس.. مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقدان 20 طفلاً مع استمرار عمليات الإنقاذ من الفيضانات

كيرفيل (تكساس) - (أ ب)
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 11:52 م

أعلنت السلطات في تكساس مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقدان 20 طفلا مع استمرار عمليات الإنقاذ من الفيضانات.

 

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