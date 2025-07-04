الوكالة الدولية للطاقة الذرية: عودة الكهرباء لمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، عودة التيار الكهربائي لمحطة زابوريجيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد انقطاعه في وقت سابق اليوم.

وقال رئيس الوكالة، رافائيل جروسي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن انقطاع التيار الذي استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة يُظهر أن "الأمان النووي لا يزال في وضع بالغ الهشاشة في أوكرانيا".

وأفادت الوكالة بأن هذا هو الانقطاع التاسع لإمدادات الطاقة أثناء الحرب في أوكرانيا، والأول منذ نهاية عام 2023.

وجاء إعلان الوكالة بعد أن أكدت إدارة المحطة المعينة من قبل روسيا ومشغلو الشبكة الأوكرانيون إصلاح العطل.

ونشرت الوكالة في وقت سابق على منصة إكس بياناً نقلت فيه عن مديرها العام رافائيل جروسي قوله: "تعتمد المحطة حالياً على مولدات الديزل الاحتياطية، مما يؤكد الوضع الأمني النووي الهش للغاية".

يشار إلى أن المحطة -وهي الأكبر في أوروبا- تقع في مدينة إينيرهودار التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو.

وتحتاج أنظمة التبريد في المفاعلات الستة المغلقة إلى إمداد طاقة مستقر لمنع انتهاك معايير السلامة.

وأرجع الجانب الأوكراني انقطاع الكهرباء الأخير إلى القصف الروسي.