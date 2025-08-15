قائد إسرائيلي: حزب الله يعمل على إعادة بناء قوته

حذر قائد قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته اللواء أوري جوردين، من تكرار ما وصفه بـ"الخطأ الجسيم" المتمثل في إجلاء عشرات الآلاف من سكان الشمال، معتبراً أنه إخفاق يتحمله هو شخصياً.



وجوردين، الذي قاد العمليات ضد "حزب الله" خلال الحرب الأخيرة على لبنان، أوضح أن الحملة "دمّرت نحو 70% من القدرات العسكرية للحزب، بما في ذلك أنظمة الصواريخ، ومنشآت القيادة، والسيطرة ومعظم قوات الرضوان للنخبة لدى الحزب"، وأضاف قائلاً إن "الحزب يعمل على إعادة بناء قوته بسرعة خوفاً من هجوم إسرائيلي جديد"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وخلال مراسم تسليم قيادة الشمال في قاعدة "دادو" بصفد، قال غوردين إنَّ إسرائيل سمحت لسنوات لـ"حزب الله" بالتحصّن على الحدود الشمالية حتى بات يشكل تهديداً اضطرها لإجلاء السكان، مؤكداً أن هذا التهديد أُزيل حالياً، ويجب منع عودته مستقبلاً".

وأضاف: "كان لدينا معلومات استخباراتية عن الأمين العام السابق لحزب حسن نصرالله بأدقّ التفاصيل الحسّاسة والخصوصية لدرجة لا يمكن تخيّلها"، لكنه لم يكشف أي تفاصيل إضافية.

وفي تطور ميداني، أُفيد بأن الجيش الإسرائيلي ينفّذ أعمال توسعة في تلة المرج الواقعة عند أطراف وادي هونين، قبالة بلدة مركبا الجنوبية.

وكان لافتاً اليوم سقوط مسيرتين إسرائيليتين جنوباً. إذ سقطت مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، وحضرت عناصر من القوى الأمنية ونقلتها من المكان إلى مركز عسكري لبناني.

وكذلك سقطت مسيرة إسرائيلية​ ثانية، بالقرب من جبانة مدينة الخيام.

فيما تشهد الأجواء اللبنانية خروقات جوية واسعة، في ظل استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي على علو منخفض فوق عدة مناطق في الجنوب.