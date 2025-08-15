حفل موسيقي لسمر طارق ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

شهد المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، في الساحة الخارجية، مساء اليوم، حفلًا موسيقيًا للفنانة الشابة سمر طارق، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الثانية والعشرين.

وقدمت الفنانة سمر طارق، خلال الحفل، عددًا من الأغاني وسط حضور جماهيري كبير، من بينها: لو، مسافات، صفر، طوفنا، معلش، ليه، تفاصيل، تاتا، يا غايب، عادي، صح غلط، كده، عتمة، ولا تسألني شو حاسس لزياد الرحباني.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي مستمرة داخل مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتى 31 أغسطس الجاري، ويُقدم خلالها ما يقارب 40 فعالية فنية وثقافية، تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية، بمشاركة سعودية وأردنية وألمانية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية، وفقرات الـ"ستاند أب كوميدي"، فضلًا عن عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات.

ويتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم، أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محيي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم. وكعادته، يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية.

ومن أشهر الفرق الغنائية المشاركة في هذه الدورة: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.