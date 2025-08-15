انتشار مكثف لفرق الإنقاذ على شواطئ العريش لحماية المصطافين

شهد شاطئ العريش انتشارًا مكثفًا لفرق الإنقاذ، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين المواطنين خلال موسم الصيف، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "إدارة تنمية الشباب".

وأكد خالد مكاوي، مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية، أن فرق الإنقاذ منتشرة بكثافة بطول الشاطئ، مع توافر المعدات اللازمة والاستعداد الكامل للتعامل مع أي حالات طارئة، مشددًا على أهمية التزام الزائرين بتعليمات فرق الإنقاذ.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إقبال المواطنين على شواطئ العريش وبقية المراكز لكسر حدة الشعور بارتفاع حرارة الجو الشديدة.