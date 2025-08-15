محكمة برازيلية: صدور الحكم ضد بولسونارو أوائل سبتمبر المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الجمعة، أن الحكم ضد الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو في اتهامه بمحاولة إنقلاب سيصدر أوائل شهر سبتمبر المقبل.

وقالت المحكمة: ستصدر الهيئة القضائية الخماسية التي نظرت قضية الزعيم اليميني الأحكام والعقوبات في التهم الخمس الموجهة ضده فيما بين 2 إلى 12 سبتمبر المقبل.

وسيظل بولسونارو - الذي حظى بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحتجز حاليا رهن الإقامة الجبرية - متهما بقيادة مؤامرة للبقاء في السلطة بعد هزيمته الانتخابية عام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وينفي بولسونارو ارتكاب أي خطأ.

ويقول الادعاء إن بولسونارو وعدة حلفاء له قادوا منظمة إجرامية دبرت لإلغاء الانتخابات، ومن بين ذلك خطط لقتل لولا دا سيلفا وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي يشرف على القضية الجنائية.

وقدم الادعاء رسائل متبادلة وملاحظات مكتوبة بخط اليد وأدلة أخرى بزعم انها تسرد تفاصيل المؤامرة.

ودفع محامو الدفاع بأنه لم يحدث أي انقلاب وأن بولسونارو سمح باجراءات انتقال الرئاسة إلى لولا، مما يضعف أي ادعاءات بأنه حاول إعاقة تلك العملية.