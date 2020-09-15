جونسون: مشروع قانون إلغاء جزء من اتفاق «بريكست» ضروري لحماية بريطانيا

أصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، على أن مشروع القانون الذي قدمه لإلغاء جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يعد ضروريًا لحماية البلاد، رافضًا الانتقادات التي تشير إلى أن مشروع القانون المقترح سيكون بمثابة "خيانة للأمانة " مع بروكسل.

وقال جونسون في خطاب له أمام أعضاء البرلمان البريطاني، إن هدف مشروع القانون هذا ببساطة هو حماية هذا البلد من استعداد الاتحاد الأوروبي المؤكد لاستخدام بروتوكول [الحدود الأيرلندية] المتوازن في اغراض غير تلك التي تم صياغته لها.

وأضاف جونسون قبل التصويت على مشروع قانون السوق الداخلي في المملكة المتحدة، أن هذا التشريع سيخلق "شبكة أمان قانونية، وسيجيز التمتع بصلاحيات احتياطية حيث يمكن للوزراء ضمان نزاهة المملكة المتحدة".

وتابع جونسون قائلا ، إنه "يتفهم القلق" الذي يشعر به كثير من أعضاء البرلمان، بعد أن أعرب خمسة رؤساء وزراء سابقين والعديد من كبار أعضاء حزب المحافظين عن مخاوفهم من مشروع القانون.

وأوضح جونسون قائلا "ليس لدي أي رغبة على الإطلاق في استخدام هذه الإجراءات.... إنها بوليصة تأمين".

ومضى جونسون قائلا "إذا توصلنا إلى اتفاق مع أصدقائنا الأوروبيين ، والذي ما زلت أعتقد أنه أمر ممكن ، فلن يتم تفعيل هذه الإجراءات ".

وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت بريطانيا إلى حذف أجزاء من مشروع القانون خلال محادثات أزمة عقدت الأسبوع الماضي بشأن خطة جونسون المثيرة للجدل.

ويطالب جونسون عبر مشروع قانون السوق الداخلي للمملكة المتحدة بإلغاء بند في اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، يسمح بفرض قواعد جمركية مختلفة على أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.

ويتضمن البند المتعلق بأيرلندا الشمالية في مشروع القانون منع عمليات التفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية، التي ستغادر الاتحاد الأوروبي باعتبارها جزءا من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقد حذر ديفيد كاميرون اليوم من أن التشريع المقترح الذي يسمح لبريطانيا "بخرق التزام بموجب معاهدة دولية هو آخر شيء يجب التفكير فيه".

وقال كاميرون لمحطة "آي تي في" التلفزيونية: "يجب أن يكون هذا الملاذ الأخير المطلق.... لذلك لدي شكوك بشأن ما يتم اقتراحه".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا السابق قائلا إن مشروع القانون مصمم فقط كخطة طوارئ في حالة فشل المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتابع كاميرون: "وبالطبع الصورة الأكبر هنا هي أننا نجري مفاوضات حيوية مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق ... وأعتقد أنه يتعين علينا أن نضع هذه الجائزة الكبرى في الاعتبار".

وتعهد جونسون بإنهاء المحادثات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر، وأصر على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون "نتيجة جيدة" لبريطانيا.