جروندبرج يزور الرياض لأول مرة منذ تعيينه كمبعوث أممي إلى اليمن

يلتقي المبعوث الأممي الخاص هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين.، حسبما أفاد بيان لمكتب المبعوث.

وقال البيان إن المبعوث الأممي سيلتقي بالرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، إلى جانب سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب وممثلين عن الأحزاب السياسية اليمنية.

وأضاف البيان، أن المبعوث سيلتقي كذلك بكبار المسؤولين السعوديين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليدركينج.

وأكد المبعوث الأممي، أنه حريص على التواصل مع اليمنيين والمعنيين الرئيسيين الآخرين، حول كيفية إيجاد حلول دائمة للنزاع والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للجميع "تنهي الحرب وتلبي تطلعات اليمنيين".

وتعد هذه الزيارة الأولى لجروندبرج ، منذ توليه منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة في مطلع الشهر الجاري.

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات، صراعا مسلحاً بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 80 % من السكان للمساعدات .