ولي العهد السعودي يطلق برنامج «تنمية القدرات البشرية» في إطار «رؤية 2030»

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برنامج "تنمية القدرات البشرية"، أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" لتعزيز قدرات البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بن سلمان أن البرنامج يمثل "استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا".

وأضاف أن خطة البرنامج "تتضمن 89 مبادرة بهدف تحقيق 16 هدفا استراتيجيا من أهداف رؤية المملكة 2030م، وتشتمل استراتيجية البرنامج ثلاث ركائز رئيسية وهي تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محليا وعالميا، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة".

وقال بن سلمان إنه تم تطوير البرنامج "ليلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع، من خلال تطوير رحلة تنمية القدرات البشرية بداية من مرحلة الطفولة، مرورا بالجامعات والكليات والمعاهد التقنية والمهنية، وصولا إلى سوق العمل".

وذكرت الوكالة أن مبادرات البرنامج الموزعة على الركائز الثلاث تشمل "مبادرة تعزيز التوسع في رياض الأطفال التي ستسهم في تنمية قدرات الأطفال منذ سن مبكرة، إضافة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية، ومبادرة التوجيه والإرشاد المهني للطلاب للالتحاق بسوق العمل".