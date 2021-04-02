أسامة نبيه يعلن استقالته من الجهاز الفني لـ الزمالك

أعلن أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، تقدمه بالاستقالة من الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأشار أسامة نبيه في تصريحات عبر قناة الحياة إلى أنه تواصل مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، من أجل ابلاغه بقرار رحيله بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الزمالك غدا الخميس من أجل الإعلان الرسمي عن رحيل أسامة نبيه من تدريب الزمالك.

وكان أسامة نبيه قد توج مع الزمالك ببطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي بعدما اتسع الفارق مع النادي الاهلي لست نقاط وتم حسم اللقب بشكل رسمي قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.