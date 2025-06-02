الحكومة الأمريكية تأمر باستمرار تشغيل محطة كهرباء متقادمة لمنع حدوث انقطاعات

أمرت وزارة الطاقة الأمريكية باستمرار تشغيل محطة كهرباء متقادمة تعمل بالنفط والغاز الطبيعي في ولاية بنسلفانيا طوال فصل الصيف الحالي كإجراء وقائي لمنع حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في شبكة وسط الأطلسي التي تضم 13 ولاية أمريكية.

وأصدرت الوزارة أوامرها لشركة تشغيل شبكة الكهرباء في المنطقة بي.جيه.إم باستمرار تشغيل محطة إيديستون جنوب مدينة فيلادلفيا على نهر ديلاور، وهي المرة الثانية التي تستخدم فيها وزارة الطاقة صلاحياتها الاتحادية للأمر باستمرار تشغيل محطات كهرباء متقادمة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن شركة كونستلشن إنيرجي كانت تخطط لوقف تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة إيديستون يوم السبت، لكن وزارة الطاقة الأمريكية أمرت الشركة باستمرار تشغيل الوحدات حتى 28 أغسطس المقبل على الأقل. وتصل قدرة الوحدتين إلى 760 ميجاواط.

وأشارت الوزارة في أمرها إلى مخاوف شركة تشغيل شبكة الكهرباء بي.جيه.إم من حدوث نقص في إنتاج الكهرباء في حال وقف تشغيل المحطات المتقادمة مع زيادة الطلب بسبب الطقس شديد الحرارة خلال الصيف الحالي.

كانت بي.جي.إم قد وافقت في العام الماضي على طلب كونستليشن لوقف لتشغيل الوحدات، لكنها رحبت بقرار الوزارة بمواصلة تشغيلها وقالت إنها "خطوة حكيمة وذات وقت محدد" وتسمح لشركة بي.جيه.إم ووزارة الطاقة وشركة كونستلشن بدراسة الاحتياجات طويلة المدى وجدوى وحدات محطة إيديستون.

واتخذت الوزارة خطوة مماثلة في الأسبوع الماضي، عندما أمرت شركة كونسيومرز إنرجي باستمرار تشغيل محطة الكهرباء جيه.إتش. كامبل التي تعمل بالفحم في ولاية ميشيجان بعد إغلاقها يوم السبت.

وقالت شركة ميدكونتيننت إندبندنت سيستم أوبيراتور، المعنية بتشغيل شبكة الكهرباء في الولاية إن هذا الأمر غير ضروري، وأنه لا توجد حالة طوارئ طاقة هناك، وأنه من المفترض أن تكون هناك طاقة كافية في المنطقة طوال فصل الصيف.

في المقابل انتقدت شبكة ديلاوير ريفركيبر، المدافعة عن البيئة، قرار استمرار تشغيل محطة إيديستون ووصفته بأنه "ظلم بيئي" مضيفة أن وقف تشغيل الوحدات سيقلل من التلوث الخطير وانبعاثات الكربون من المنشأة التي يبلغ عمرها عقودًا.