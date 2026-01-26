ضبط 10 أطنان من المتفجرات في منزل هندي عشية مناسبة رسمية

أفادت صحيفة Hindustan Times بأن القوات الأمنية الهندية اكتشفت وصادرت ما يقرب من 10 آلاف كيلوغرام من المتفجرات في ولاية راجستان عشية الاحتفالات بيوم الجمهورية الهندية.



وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية مريدول كاتشوا: "استنادا إلى معلومات داخلية، داهم فريق خاص من شرطة ناجور منزل المتهم سليمان خان في تانويل في 25 يناير، وعثر على كمية كبيرة من المتفجرات".

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن سليمان قام بإخفاء 9550 كيلوغراما من نترات الأمونيوم في حقله، بالإضافة إلى 9 صناديق من الصواعق، و15 بكرة من خيوط التفجير الزرقاء، و9 بكرات من خيوط التفجير الحمراء، وغير ذلك الكثير.

وكشف المحققون أن المتهم كان يزود أصحاب المناجم بالمتفجرات.

كما قال مسؤول أمني رفيع آخر: "مع ذلك، ونظرا للكمية الكبيرة المضبوطة، نشتبه في تورطه في مؤامرة أكبر".



ووفقا للمسؤولين، فقد سبق أن عثر على آثار نترات الأمونيوم في انفجارات ضخمة، من بينها انفجار نوفمبر 2025 قرب القلعة الحمراء في دلهي.



يذكر أنه تم مصادرة شاحنة صغيرة محملة بمتفجرات غير قانونية في 2 ديسمبر قادرة على إحداث دمار في محيط يقارب 10 كم في ولاية راجستان. وخلال تفتيش الشاحنة، عثرت الشرطة على كمية كبيرة من المتفجرات. وفي اليوم التالي، ألقت الشرطة القبض على رجلين وصادرت منهما 150 كيلوغراما من نترات الأمونيوم في منطقة تونك.