مصرع أكثر من 30 شخصا في الهند بسبب فيضانات وانهيارات أرضية

لقي 34 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية في شمال شرق الهند، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وأفات قناة "ان دي تي في" ووسائل إعلامية أخرى في الهند اليوم الاثنين، بأن الفيضانات نجمت عن الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ نهاية مايو.

وكانت ولاية آسام وست ولايات أخرى في الهند، أكبر دول العالم من حيث عدد بالسكان، هي الأكثر تضررا. وتتوقع هيئة الأرصاد الهندية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حتى منتصف الأسبوع.

غمرت مياه الفيضانات العديد من الطرق والحقول ودمرت أو ألحقت أضررار بالجسور والمنازل. وقضى عشرات الآلاف من المواطنين الليالي الماضية في ملاجئ الطوارئ.

وقد بدأ موسم الأمطار الموسمية في أجزاء من الهند في وقت مبكر عن المعتاد هذا العام.

يذكر أن الفيضانات والانهيارات الطينية شائعة الحدوث خلال موسم الأمطار، الذي يستمر عادة حتى سبتمبر. وتعد الأمطار حيوية للحياة النباتية والزراعة، لكنها يمكن أيضا أن تهدد حياة البشر.