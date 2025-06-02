أوكرانيا تسلم روسيا قائمة بالأطفال المختطفين المطلوب إعادتهم

سلّمت أوكرانيا روسيا قائمة بأسماء أطفال تعتبرهم مختطفين وتطلب إعادتهم، وذلك خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في تركيا بين الجانبين بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكتب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، في تدوينة عبر تطبيق "تليجرام" اليوم الاثنين: "نحن نتحدث عن مئات الأطفال الذين قامت روسيا بترحيلهم قسرًا أو نقلهم أو احتجازهم في المناطق الأوكرانية التي تحتلها مؤقتًا".

وأكد يرماك أن إعادة هؤلاء الأطفال تمثّل جزءًا أساسيًا من سلام عادل ومستقر، مضيفًا: "الكرة الآن في الملعب الروسي".

وقال رئيس الوفد الأوكراني في المفاوضات في إسطنبول، وزير الدفاع رستم عمروف ، إن كييف تتوقع عودة ما لا يقل عن نصف الأطفال القصر المدرجين علي القائمة.

وأضاف للصحفيين بعد المحادثات: "إذا كانت روسيا جادة في عملية السلام، فإن هذه ستكون إشارة إيجابية".

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 19500 طفل أوكراني تم "ترحيلهم بشكل قسري" من المناطق التي تسيطر عليها روسيا، بحسب بيانات رسمية.

وتم إعادة أكثر من ألف طفل حتى الآن عبر وساطة دولية.