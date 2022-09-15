مصرع وإصابة 17 شخصا جراء سقوط حافلة بواد في الهند

أعلن مسئولون هنود، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 12 آخرون؛ إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم في واد عميق بمقاطعة "راجوري" في ولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة جامو حيث انزلقت على الطريق ثم سقطت في واد عميق، مشيرين إلى أن قوات الأمن والسكان المحليين بدأوا عمليات إنقاذ.

ويأتي هذا الحادث عقب يوم من وقوع آخر مماثل أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 28 آخرين في مقاطعة "بونش" بالولاية.