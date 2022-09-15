السعودية: انطلاق معرض جدة للكتاب في ديسمبر المقبل بمشاركة 600 دار نشر

ينطلق معرض جدة الدولي للكتاب في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، ولمدة 10 أيام، وذلك بمشاركة 600 دار نشر من جميع أنحاء دول العالم.

وتستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية لتنظيم معرض جدة الدولي للكتاب خلال المدة من الثامن إلى 17 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة "معارض الكتاب" إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة.

وقالت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، في بيان نشر اليوم الخميس: "ستكون هناك مشاركة واسعة من دور النشر بما يتجاوز 600 دار، إضافةً إلى إعداد برنامج ثقافي شامل بمشاركة الهيئات الثقافية يضم العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة، تشمل محاضرات، وورش عمل ثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، إلى جانب الأمسيات الشعرية، والعروض المسرحية، وأركان تعليمية تدريبية للأطفال".

كما تعمل الهيئة على تنظيم مؤتمرين في جدة بالتزامن مع المعرض، سيتناول الأول منها مجال النشر الرقمي، فيما سيتطرق الثاني إلى مجال الخيال العلمي، بمشاركة من الخبراء والمتخصصين في هذين المجالين.

ويعد معرض جدة للكتاب ثالث معرض للكتاب تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال هذا العام، بعد معرض المدينة المنورة للكتاب الذي أقيم في يونيو الماضي، ومعرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك بهدف دعم وصول الكتب لأكبر شريحة ممكنة، وصُنع منافذ متعددة للنشر والتوزيع، بما يضمن تحويل المملكة إلى منصة رئيسية في صناعة الكتاب.