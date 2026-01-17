 بركلات الترجيح.. مصر تخسر برونزية أمم أفريقيا ضد نيجيريا - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 8:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

بركلات الترجيح.. مصر تخسر برونزية أمم أفريقيا ضد نيجيريا

محمد جلال
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 8:16 م | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 8:25 م

حسم منتخب نيجيريا الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح مساء اليوم السبت، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

والتقى منتخب مصر مساء اليوم السبت، ضد نيجيريا، على ملعب محمد الخامس، في اللقاء الذي أقيم لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025.

وانتهت أول 90 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل السلبي لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب نيجيريا في النهاية بنتيجة 4-2.

وحقق منتخب مصر المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات في نسخ: "1963، 1970، 1974".

بينما حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة التاسعة في نسخ: "1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010، 2019، 2025".

منتخب مصر أيضا خسر مباراة المركز الثالث 4 مرات في نسخ: "1976، 1980، 1984، 2025".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك