سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم منتخب نيجيريا الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح مساء اليوم السبت، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

والتقى منتخب مصر مساء اليوم السبت، ضد نيجيريا، على ملعب محمد الخامس، في اللقاء الذي أقيم لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة أمم أفريقيا 2025.

وانتهت أول 90 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل السلبي لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب نيجيريا في النهاية بنتيجة 4-2.

وحقق منتخب مصر المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات في نسخ: "1963، 1970، 1974".

بينما حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة التاسعة في نسخ: "1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010، 2019، 2025".

منتخب مصر أيضا خسر مباراة المركز الثالث 4 مرات في نسخ: "1976، 1980، 1984، 2025".