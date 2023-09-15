الموسم الثاني لـ «كابيتانو مصر» يتصدر قوائم التريند لمواقع التواصل

تصدر برنامج كابيتانو مصر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني للبرنامج، ولاقى تفاعلا كبيرا من جانب رواد «السوشيال ميديا» خاصة موقعي فيسبوك وإكس حيث احتل قائمة التريند والأكثر رواجا بعد دقائق من عرض الحلقة على قناتي on وontime sports.

وقام المتابعون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بتدوين ونشر «بوستات» أشادوا فيها بالخطوة التي حققها البرنامج للاعبين، والمفاجأة التي شهدتها الحلقة الأولى وهي تواجد مجموعة من الخبراء والكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين في أكبر الأندية الإسبانية لاختيار 10 مواهب من نجوم كابيتانو مصر في الموسم الأول لقضاء فترة معايشة مع أكبر الأندية الإسبانية مثل سيلتا فيجو وريال بيتس وبلد الوليد وألباستي.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء اللاعبين ومهاراتهم كما أشادوا بحرص الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة في دعم واكتشاف المواهب في كافة المجالات.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على اختيار اللاعبين لسفرهم لقضاء المعايشة، مؤكدين أنها خطوة إيجابية تحقق أحد أهم أهداف البرنامج. تمام

يشار إلى أن اختيار الكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين الإسبان وقع على 10 من نجوم كابيتانو مصر للسفر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إسبانيا، وقضاء فترة معايشة هناك وضمت القائمة الأسماء التالية:

- السيد خالد من محافظة الغربية.. نادي «بلد الوليد».

- عيد العزازى من محافظة الشرقية.. نادي «سالتا فيجو».

- زياد سليمان من محافظة الإسماعيلية.. نادي «cultural leonesa».

- محمد محسن رزة من محافظة القاهرة.. نادي «cultural leonesa».

- حارس المرمى عبد العزيز محمد من محافظة القاهرة.. نادي «real Oviedo».

- فهد إبراهيم من محافظة جنوب سيناء.. نادي «real Oviedo».

- عبد الله عيد من محافظة القاهرة.. نادي «Rayo majadahonda».

- مروان سامى من محافظة الإسماعيلة.. نادي «Rayo majadahonda».

- محمد عصمت من محافظة أسيوط.. نادي ألباستي.

- أحمد عشرى من محافظة سوهاج.. نادي ألباستي.

يذكر أن برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب فى كرة القدم يذاع على شاشة «ON»، يومى الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء.