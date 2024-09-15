الزمالك: نحتاج زيزو أكثر من الأموال

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كشف حسام المندوه أمين الصندوق بمجلس إدارة نادي الزمالك سبب عدم الاستغناء عن أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق ببيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي نيوم السعودي.

قال المندوه عبر قناة MBC مصر "الجميع يقول ألستم تحتاجون الأموال، نعم نحتاج الأموال، ولكن نحتاج زيزو أكثر من الأموال".

وأشار أمين الصندوق بمجلس إدارة الزمالك إلى أن عرض نيوم السعودي للاعب تجاوز 5 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير لأن اللاعب تعاقده ينتهي الموسم الحالي.

واستدرك حسام المندوه "لكن مصلحة الزمالك هي استمراره مع الفريق، وسنعمل على تجديد التعاقد معه".

واستطرد "زيزو من أصول نادي الزمالك، وفي حالة رحيله سيكون الفريق مهددا بتدهور فني، واتفقنا على أن استمرار زيزو في النادي هو القرار الصحيح".

وختم تصريحاته "يتردد كلام أننا خائفون من رحيل زيزو ثم عودته إلى الأهلي، لكن اللاعب أكد لنا أنه لن يلعب في مصر إلا بصفوف الزمالك تقديرا للنادي وجماهيره".

يذكر أن زيزو يلعب بصفوف الزمالك منذ يناير 2019 حيث انضم من فريق موريرينسي البرتغالي.