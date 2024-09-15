خروج 20 حالة من مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق من المستشفى

أعلن الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، اليوم الأحد، خروج 20 شخصا من مصابي حادث قطاري مزلقان منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، بعد تقديم لهم الخدمات الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء.

وأوضح عميد كلية الطب، في بيان له، أن قسم الطوارئ بمستشفى جامعة الزقازيق استقبل

38 حالة في الحادث منهم 24 حالة لفئة الرجال، و 11 حالة سيدات و 3 أطفال.

أكد عناني أنه جرى خروج 20 حالة من قسم الطوارئ بعد عمل كل الفحوصات الاكلينيكية و الأشعة والتأكد من عدم وجود ضرورة لحجزهم، والإبقاء على 4 حالات بالعناية المركزة، وحجز 11 حالة بالقسم الداخلي تم إجراء عمليات جراحية لـ 3 حالات، و حالتهم جيدة و مستقرة.



وذكر أنه جرى تحضير 3 حالات أخرى لعمل عمليات جراحيه لتثبيت الكسور اليوم، والابقاء على عدد 5 حالات مستقرة ولكنهم يعانون من كدمات و سحجات خفيفة وعلى وشك الخروج اليوم على أقصى تقدير، مشيرا إلى وفاة 3 أشخاص جرى استقبالهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.