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سقط فريق نانت على أرضه ووسط جماهيره بخسارة مفاجئة أمام ضيفه ريمس بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الفرنسي.

لم يحافظ نانت على تقدمه بهدف دوجلاس جوميز في الدقيقة 28 بل أدرك ريمس التعادل سريعا بهدف مارشال مونتسي في الدقيقة 34.

وخطف الضيوف الفوز بهدف سجله كايتو ناكامورا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة غياب مصطفى محمد مهاجم نانت، بعد تعرضه للإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة منتخبنا الوطني وكاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتكبد نانت خسارته الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن ريمس الذي قفز للمركز السادس.

وفي نفس التوقيت حقق تولوز فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على ضيفه لوهافر بهدفين سجلهما شافي باييكا وجافي جبوهو في الدقيقتين 70 و86.

ورفع تولوز رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد لوهافر عند ست نقاط في المركز التاسع.

وفي مواجهة ثالثة، تعادل ستراسبورج مع ضيفه أنجيه بنتيجة 1/1.

تقدم ستراسبورج بهدف سباستيان ناناسي في الدقيقة 31، ومنح شيخ دينج التعادل للضيوف في الدقيقة 62.

وبقى ستراسبورج في المركز العاشر برصيد خمس نقاط، بينما حصد أنجيه أول نقطة هذا الموسم ليحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.