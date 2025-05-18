الرئاسة اللبنانية تعلق على صورة عون مع زعيم دروز إسرائيل

علقت الرئاسة اللبنانية، على الصورة التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، لرئيس البلاد جوزيف عون، وهو يصافح زعيم الدروز في إسرائيل موفق طريف، خلال تواجدهما في الفاتيكان.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «خلال توجه رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم، إلى مقعده في القداس الحبري الأول للبابا لاوون الرابع عشر، تقدم منه أحد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه».

وأضافت: «علمًا أن رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق أن التقاه. وتبين أنه الشيخ موفق طريف ممثل الدروز في إسرائيل. وقد تعمدت هيئة البث الإسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة».

وأضافت أن «مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الإعلام الإسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي عمومًا، وموقف الرئيس عون خصوصاً، وبالتالي لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الإسرائيلي، فاقتضى التوضيح».

وبرز دور طريف في الفترة الماضية على الساحة السياسة، لا سيما عقب التوترات التي سيطرت على الملف الدرزي في سوريا.