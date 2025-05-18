الصين: فرض رسوم تصل إلى 74% على واردات البلاستيك من أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي

قررت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق على واردات "البولي أوكسي ميثيلين"، وهو نوع من أنواع البلاستيك القادمة من أمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان بنسب تتراوح من 24.5% إلى 74.9%، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك نتيجة تحقيق لمكافحة الإغراق بدأته وزارة التجارة في مايو 2024، بعد وقت قصير من زيادة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية بشكل حاد على السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية وغيرها من الواردات الصينية.

وقالت الوزارة، إن هذه المواد البلاستيكية يمكن استخدامها جزئيا بدلا من معادن مثل النحاس والزنك، ولها تطبيقات مختلفة تشمل قطع غيار السيارات والإلكترونيات والمعدات الطبية.

وفي يناير الماضي، أشارت الوزارة، إلى أن التحقيقات الأولية خلصت إلى أن هناك إغراقا، ونفذت تدابير أولية لمكافحته اعتبارا من 24 يناير.

وبحسب الإعلان الصادر أمس الأحد، تستهدف أعلى رسوم لمكافحة الإغراق، والتي تبلغ 74.9%، الواردات من الولايات المتحدة، بينما ستواجه الشحنات الأوروبية رسوما 34.5 %.

كما فرضت الصين، رسوما جمركية تبلغ 35.5% على الواردات اليابانية من هذه السلعة، باستثناء منتجات شركة أساهي كاسي التي ستواجه فقط رسوما بنسبة 24.5 %.

وستكون الرسوم، على هذه الواردات البلاستيكية من تايوان بشكل عام 32.6%، لكن منتجات شركة فورموزا للبلاستيك وشركة بولي بلاستيك تايوان حصلتا على استثناءات لتكون الرسوم عليهما 4% و3.8 % على الترتيب.

والأسبوع الماضي، أعلنت أمريكا والصين، التوصل إلى اتفاق تجاري، بخفض الرسوم المتبادلة لمدة 90 يوماً، ونص الاتفاق التجاري على خفض الرسوم الصينية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%، وخفض الرسوم الأمريكية، من 145% إلى 30%.