الفلبين: سفينة خفر السواحل التابعة لنا غادرت المنطقة المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي

قالت الفلبين إن سفينة خفر السواحل التابعة لها، والتي تم نشرها في منطقة في بحر الصين الجنوبي تتنازع على ملكيتها مع الصين، في طريق عودتها إلى ميناءها الأصلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن لوكاس بيرسامين، السكرتير التنفيذي للرئيس الفلبيني، والذي يترأس المجلس البحري في البلاد، قوله في بيان له اليوم الأحد، إن السفينة "بي آر بي تيريزا ماجبانوا" في طريق عودتها الآن من منطقة "سابينا شول".

وجاء في البيان أنه "بعد أن تم إعادة تزويدها بالإمدادات وإصلاحها وإعادة شحن طاقمها، ستكون في حالة جيدة لاستئناف مهمتها".

وقال بيرسامين إن "إعادة التموضع" سيقدم الاحتياجات الطبية لطاقم السفينة، وللإصلاحات الضرورية بالنسبة لها.

ويأتي الإعلان بعد أيام من إجراء مانيلا وبكين لمحادثات، سعت الصين خلالها إلى الانسحاب الفوري للسفن الفلبينية من منطقة "سابينا شول".

وكانت قد اشتبكت سفن البلدين مؤخرا في المنطقة، حيث يؤكد كلا منهما على مطالبته بالسيادة على الممر المائي الرئيسي.