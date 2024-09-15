محافظ أسيوط يؤكد تسخير كافة الإمكانيات وأوجه الدعم لتطوير محطات الثروة الحيوانية لتنمية مواردها

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تسخير كافة الإمكانيات وأوجه الدعم لتطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، بهدف تنمية مواردها الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وزيادة إنتاجيتها.

جاء ذلك خلال تفقده محطتي الثروة الحيوانية بقرية بني مر وأبنوب الحمام لمتابعة أعمال التطوير بهما، حيث رافقه اللواء عبدالله أبو النجا، مستشار المحافظ للثروة الحيوانية، وإسلام عوض، مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ويسري عمران، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد المحافظ محطة بني مر للثروة الحيوانية بمركز الفتح، المقامة على مساحة 7 أفدنة، والتي تشهد تطويرًا ورفع كفاءة المباني الإدارية والعنابر الخاصة بالمواشي ومظلات التربية.

ووجه بتدعيم المحطة بـ 3 جرارات وسيارتين قلاب لدعم أعمال المزرعة والتطوير، مطالبًا بتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوي وبيعه للمواطنين أو استخدامه في مزرعة الوادي الأسيوطي.

كما زار المحافظ محطة فريزان أبنوب الحمام، المقامة على مساحة 13 فدانًا، وتابع سير العمل والتطوير بها، حيث يتم استغلال الفراغات لإنشاء عنابر جديدة ورفع كفاءة العنابر الموجودة، بالإضافة إلى تقليم الأشجار وزراعة المحاصيل التي تستخدم كأعلاف للمواشي. كما اطمأن على حالة القطيع، ووجه بالاهتمام بالتغذية الجيدة وتوفير الرعاية البيطرية المستمرة، بالإضافة إلى الدفع بمزيد من العمال لدعم العمل بالمزرعتين.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تسير بسرعة، مؤكدًا على متابعته الدورية لدفع الأعمال والاطمئنان على تنفيذ كافة التوجيهات، بهدف استكمال أعمال التطوير وزيادة الإيرادات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ضمن خطة طموحة لاستغلال كافة الأصول وتطوير المشروعات وتعظيم الاستفادة منها.