محافظ أسيوط يوافق على فتح 44 قاعة جديدة لرياض الأطفال لاستيعاب المتقدمين

وافق اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على فتح 44 قاعة جديدة بمدارس العربي والرسمية لغات والخاصة بمرحلة رياض الأطفال "KG1" بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين.

جاء القرار وفقًا لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعضوية المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، إلى جانب موجه عام رياض الأطفال ومدير إدارة التجريبيات ومدير إدارة التعليم الخاص.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد حلول عاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين للمدارس الرسمية والخاصة، مع النزول بسن القبول بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية القومية للتعليم ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن القاعات الجديدة تستهدف استيعاب الأطفال فوق سن الخمس سنوات، وتمثل خطوة مهمة لتخفيف الكثافات الطلابية ودعم جهود الدولة في التوسع بمرحلة رياض الأطفال.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللجنة المشكلة أجرت دراسة دقيقة للأعداد المتقدمة ووزعتها على المدارس المختلفة بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال وفق القواعد المنظمة للقبول.