نائب الرئيس الأمريكي يستضيف حلقة من بودكاست الناشط كيرك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس استضافة حلقة من بودكاست تشارلي كيرك تقديرا و تذكيرا بالناشط اليميني الذي تعرض للاغتيال.

وكتب فانس تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيها إنه يريد "الإشادة بمناقب" صديقه.

من المقرر عرض حلقة "ذا تشارلي كيرك شو" ، اليوم الاثنين الساعة 1200 ظهرا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينيتش) على منصة رامبل، وهي منصة على شبكة الإنترنت شهيرة لدى المحافظين الأمريكيين.

وكان كيرك (31 عاما) صانع البودكاست المؤثر والداعم لترامب، قد تعرض لإطلاق نار يوم الأربعاء الماضي، خلال فعالية في حرم جامعي في ولاية يوتا وتوفى لاحقا في المستشفى.

وكان كيرك يعتبر صوتا مهما لليمين الأمريكي.

ومن خلال الأحداث، جذبت حلقات البودكاست وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، جمهورا كبيرا له قدر بالملايين، خاصة بين الشباب من الرجال.

وفي 2012، أسس كيرك المنظمة الشبابية "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، التي نشطت في العديد من المدارس الثانوية والكليات.

ومنذ اغتياله، استخدمت زوجته إيريكا وشركاءه مثل الناشر اليميني المتطرف ستيف بانون شعبية كيرك ومنصاته لمواصلة مخاطبة مؤيديه.

ومن بين أشياء أخرى، وصفوا كيرك بأنه "أعظم شهيد مسيحي في أمريكا".