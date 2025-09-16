تركيا ترشح مندوبها الأممي لمنصب مفوض شئون اللاجئين

• أحمد يلدز: تتفاقم الصراعات، ويتزايد عدد اللاجئين والمهجرين مع مرور كل عقد، الأمر الذي يجعل دور المفوضية اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى

رشحت تركيا مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، لمنصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومع انتهاء ولاية المفوض السامي الحالي فيليبو جراندي، التي استمرت عشر سنوات، قدّمت تركيا ودول أخرى عديدة ترشيحاتها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وفي حديث للأناضول، أشار يلدز إلى ترشيحه إلى المنصب المذكور، وتطرق إلى رؤيته بخصوص المفوضية ومسألة اللاجئين.

وقال إن رؤيته تتمثل في "تقاسم عادل للأعباء، وتميز في العمليات، وتنسيق شامل مع جميع الجهات المعنية، وحوكمة شفافة، وتركيز متجدد على العمل الحيوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأشار إلى أن من رؤيته تعزيز حضور المفوضية، "فالكثيرون لا يعرفون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وما تقدمه، لذلك يجد المتشككون سهولة في انتقادها بدلا من البحث في الأسباب".

وشدد يلدز على أهمية الخبرة لأي رؤية، وأضاف: "لدينا خبرة كدولة، ولديّ خبرة واسعة كدبلوماسي".

وأشار إلى أنه بدلا من حل مشكلة اللاجئين العالمية، تتفاقم الصراعات، ويتزايد عدد اللاجئين والمهجرين مع مرور كل عقد، "الأمر الذي يجعل دور المفوضية اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وقبل توليه منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة عام 2024، عمل يلدز مع اللاجئين والمهجرين، في البوسنة والهرسك والعراق وليبيا وسوريا، طوال مسيرته المهنية التي امتدت 37 عاما.