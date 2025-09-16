أردوغان: نتنياهو قريب هتلر إيديولوجيا وسيلقى مصيره

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "قريب إيديولوجيا" من الزعيم النازي أدولف هتلر، وتوقع أنه سيلقى مصيره.

جاء ذلك في حديث للصحفيين في الطائرة أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة التي استضافت القمة العربية الإسلامية الطارئة.

وقال الرئيس التركي: "نتنياهو وهتلر أقرباء إيديولوجيا وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة التي كانت تنتظره فإن نتنياهو سيواجه المصير نفسه".

وأضاف: "مَن يحكمون إسرائيل ليسوا سوى شبكة قتل حولت فهمها المتطرف إلى أيديولوجيا فاشية".

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته في أن تتوسع الجبهة الإنسانية في مواجهة إسرائيل، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطين سيحشر إسرائيل في الزاوية.

وحول الهجوم الإسرائيلي على قطر قال الرئيس التركي: "تعرض وفد التفاوض (حماس) لهذا العدوان الدنيء هو تحدٍ علني للنظام العالمي والقانون الدولي".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن تطوّر الدول الإسلامية آليات أمن وتعاون وتبادل معلومات استخباراتية وإدارة الأزمات.