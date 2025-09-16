فرنسا تستعيد 10 أطفال و3 نساء من مخيمات شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، إعادة 10 أطفال فرنسيين و3 نساء من المخيمات الواقعة في شمال شرق سوريا إلى أراضيها.

وكشفت الخارجية الفرنسية، في بيان الثلاثاء، عن تسليم الأطفال العشرة إلى خدمات الرعاية الاجتماعية، بينما جرى تسليم النساء إلى القضاء.

وتشير بيانات وزارة الداخلية الفرنسية لعام 2016، إلى توجه أكثر من 650 فرنسيا بينهم 250 امرأة، لسوريا والعراق للانضمام إلى تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وجه انتقادات لفرنسا لعدم اكتراثها بمواطنيها الموجودين في مخيمات شمال شرق سوريا.

وصرح هاكان فيدان، في 10 يناير الماضي بشأن عناصر "داعش" الفرنسيين المحتجزين في شمال شرق سوريا، قائلا: "إذا كان على فرنسا أن تفعل شيئا، فعليها أن تأخذ الأشخاص الذين تعرفهم دستوريا بأنهم مواطنوها من هناك، وتعيدهم إليها، وتضعهم في سجونها وتحاكمهم في محاكمها".