تركيا: التكنولوجيا الرقمية تساهم بتطوير علاقاتنا مع واشنطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن التكنولوجيا الرقمية تُتيح فرصا قيّمة لتسريع الاستثمار وتطوير العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار كاجر من خلال تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أمس الاثنين، إلى حضوره مؤتمر الاستثمار التركي الـ17، الذي نظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي TAİK بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح أنه جرى خلال المؤتمر مناقشة خطط الاستثمار والنمو في تركيا مع كبار المسؤولين التنفيذيين من العديد من الشركات الأمريكية.

يذكر أن الوزير كاجر يرافق الرئيس أردوغان الذي يزور نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.