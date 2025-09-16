فرنسا: محاكمة 7 متهمين لإجبار فتيات صغيرات على ممارسة الدعارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مثل سبعة متهمين للمحاكمة في فرنسا اليوم الاثنين، لاتهامهم بإجبار فتيات قصر تتراوح أعمارهن بين 13 و 15 عاما على الدعارة.

ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم قوادة خطيرة في المحاكمة التي افتتحت اليوم الاثنين، في محكمة الأحداث في بونتواز قرب باريس.

ووفقا لمكتب الادعاء العام ، قيل إن ثلاثة رجال وامرأة واحدة من المتهمين كانوا أنفسهم قصر وقت ارتكاب تلك الجرائم، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرين بالغين بالفعل حينها.

وتتركز المحاكمة على جرائم ارتكبت بين أكتوبر 2020 ومايو 2022 تضمنت ما مجموعه أربع ضحايا من القاصرات.

وأفاد تقرير على شبكة فرانس إنفو بأن بعض الفتيات كن يعشن في دار رعاية.

وأوضح التقرير أنه تردد أن إحداهن أجبرت على ممارسة أفعال جنسية بلغت 40 مرة في غضون شهر واحد.

ووفقا للشبكة الإعلامية، حدثت هذه الممارسات داخل فنادق وسيارات.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 26 سبتمبر.