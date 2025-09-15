ماليزيا وباكستان تدعوان لقطع العلاقات مع إسرائيل وتجميد عضويتها بالأمم المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إلي لقطع العلاقات مع إسرائيل وتجميد عضويتها بالأمم المتحدة، والتحلي بالشجاعة اللازمة لاتخاذ موقف عملي إزاء الاعتداءات المتواصلة.

وقال إبرهيم خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية بالدوحة إن ماليزيا تدين بأشد العبارات الهجمات على الدوحة، وهو هجوم همجي واعتداء على سيادة دولة قطر.

وأضاف أن الإدانة لن توقف إطلاق الصواريخ ولن تحرر فلسطين، بل لا بد من فرض عقوبات على إسرائيل.

كما دعا إلي قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل.

من جهته، قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن دولة قطر الشقيقة تعرضت لهجوم مثّل انتهاكا صارخا لسيادة قطر، وهو الهجوم الذي ندينه بشدة، نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر، والهجوم عليها يظهر طموحات الهيمنة الإسرائيلية.

وأضاف أن العالم ظل يتحمل رؤية المذبحة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وأشار إلي أن باكستان تدعم تشكيل فريق عمل عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل.

كما دعا إلى وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ويجب العمل على تحقيق حل الدولتين.