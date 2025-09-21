وائل جسار يعيش انتعاشة غنائية شتوية بين لندن وباريس والمغرب وأمريكا

يعيش المطرب اللبناني وائل جسار، حالة انتعاش فني كبيرة خلال شهور الشتاء المقبلة، إذ يستعد لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية الكبرى التي تشمل عدة عواصم وبلدان عربية وأجنبية.

ويأتي في بداية هذه الحفلات، ذلك الحفل الذي يجمعه مع مواطنه محمد فضل شاكر، في العاصمة الكويتية الكويت، يوم 10 أكتوبر المقبل، في فندق كراون بلازا بقاعة البركة.

ووصفت الجهة المنظمة هذا الحفل، بأنه "حفلة 10 على 10"؛ نظرًا لتاريخه المميز الذي يوافق العاشر من أكتوبر، إذ سيقدم النجمان باقة من أشهر أغانيهما الرومانسية والكلاسيكية، ومن المقرر أن تتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 20 وحتى 100 دينار كويتي.

وثاني هذه الحفلات يحل موعده قبل الأول بـ5 أيام فقط، ففي يوم 5 أكتوبر المقبل، سيسافر جسار إلى مدينة نيويورك الأمريكية لإحياء حفل غنائي داخل تايمز سكوير هول.

وفي نفس الشهر، سينتقل وائل جسار، داخليًا في أمريكا؛ لإحياء حفل غنائي يوم 12 أكتوبر على خشبة مسرح دولبي في ولاية لوس أنجلوس.

أما شهر نوفمبر، فهو الذي يشهد الانتعاشة الغنائية الكبرى له، ففي بدايته وتحديدًا يوم 3 نوفمبر سوف يحيي حفلاً منفردًا في مدينة فاس بالمغرب، وهو الحفل الذي تم إعلان أسعار تذاكره والتي تبدأ من 700 درهم مغربي وصولًا إلى 1300 درهم مغربي للتذكرة الواحدة.

أما يوم 10 نوفمبر، فسوف يحيي حفلاً بالاشتراك مع مواطنته المطربة عبير نعمة على خشبة مسرح أوبرا دبي، والذي تبدأ أسعار التذاكر فيه من 395 درهمًا إماراتيًا، ثم يسافر بعدها يوم 20 نوفمبر لإحياء حفل غنائي في العاصمة الفرنسية باريس على خشبة مسرح أوليمبيا لأبناء الجالية العربية هناك، وأخيرًا يوم 28 نوفمبر، يسافر جسار إلى العاصمة الإنجليزية لندن لإحياء حفل غنائي على خشبة مسرح O2 أرينا.