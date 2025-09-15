رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى حظر مشاركة إسرائيل في الفعاليات الرياضية بسبب غزة

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين، إلى منع إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية، وذلك بعد أن عطل نشطاء مؤيدون للفلسطينيين المرحلة الأخيرة من سباق "فويلتا" الإسباني للدراجات في مشاهد فوضوية في العاصمة مدريد.

وقال سانشيز، متحدثا إلى أعضاء من حزبه الاشتراكي، إنه يتعين حظر مشاركة إسرائيل، تماما مثل روسيا، في الفعاليات الرياضية الدولية بسبب حملتها العسكرية ضد غزة.

وأضاف سانشيز: "حتى تنتهي تلك الهمجية، لا ينبغي مشاركة روسيا أو إسرائيل في أي منافسات دولية".

وقال سانشيز : "ينبغي على المنظمات الرياضية أن تفكر فيما إذا كان أخلاقيا أن تستمر إسرائيل في المشاركة في المنافسات الدولية. فلماذا تم طرد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا وعدم طرد إسرائيل بعد غزوها لغزة؟"